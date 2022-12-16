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Суд арестовал начальника участка стройфирмы по делу о пожаре в OBI

Суд арестовал начальника участка строительной фирмы, работавшей в сгоревшем OBI в Химках
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Химкинский городской суд до 9 февраля арестовал Александра Макарова — начальника участка компании «Дельта-строй», работавшей в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки». Он отвечал за пожарную безопасность. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Фото:АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Максим Блинов / РИА Новости Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва» Фото:Максим Блинов / РИА Новости Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар в OBI в подмосковном ТЦ «Мега Химки» произошел 9 декабря. Огонь распространился на всю площадь ТЦ. Погиб охранник. Как сообщил Следственный комитет, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

12 декабря СК задержал прораба и сварщика фирмы «Дельта-строй», их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Позже был задержан и Макаров.

В ГСУ Следственного комитета России по Московской области РБК сообщили, что осмотр изъятых по уголовному делу документации и видеозаписей с места происшествия продолжается. «Работа следствия направлена на установление объективной картины и всех лиц, по чьей вине наступили трагические последствия», — подчеркнули в следственном управлении.

Суд арестовал начальника участка стройфирмы по делу о пожаре в OBI
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новости Химки Пожар OBI Московская область
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