Путин изменил состав Госсовета

Владимир Путин включил в состав Госсовета восемь губернаторов и двух глав городов

Президент ввел в состав Госсовета десять человек, в том числе восемь губернаторов. Два человека исключены из этого органа

Владимир Путин на заседании Государственного совета (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ об изменении состава Государственного совета. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В состав совета вошли губернаторы:

Владимирской области — Александр Авдеев;

Саратовской — Роман Бусаргин;

Ярославской — Михаил Евраев;

Томской — Владимир Мазур;

Тамбовской — Максим Егоров;

Рязанской — Павел Малков;

Кировской — Александр Соколов.

Кроме того, в состав Госсовета вошли глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, глава Белогорска Амурской области Станислав Мелюков и глава городского округа Самара Елена Лапушкина.

Исключены из состава Госсовета глава Тюмени Руслан Кухарук и глава муниципального образования Узловский район Тульской области Марина Карташова.

Госсовет был создан указом Путина в 2000 году. В задачи совещательного органа входило содействие реализации полномочий главы государства. После поправок, которые закрепляют статус Госсовета в Конституции, его члены могут принимать участие в разработке параметров проекта бюджета и утверждении критериев эффективности глав регионов, а также указывать на необходимость принять те или иные законы. Госсовет должен обеспечить согласованную работу всех органов публичной власти, участвовать в разработке внешне- и внутриполитических задач, а также в обсуждении проекта бюджета и кадровой политики.