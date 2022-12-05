Путин изменил состав Госсовета
Президент Владимир Путин подписал указ об изменении состава Государственного совета. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
В состав совета вошли губернаторы:
- Владимирской области — Александр Авдеев;
- Саратовской — Роман Бусаргин;
- Ярославской — Михаил Евраев;
- Томской — Владимир Мазур;
- Тамбовской — Максим Егоров;
- Рязанской — Павел Малков;
- Кировской — Александр Соколов.
Кроме того, в состав Госсовета вошли глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, глава Белогорска Амурской области Станислав Мелюков и глава городского округа Самара Елена Лапушкина.
Исключены из состава Госсовета глава Тюмени Руслан Кухарук и глава муниципального образования Узловский район Тульской области Марина Карташова.
Госсовет был создан указом Путина в 2000 году. В задачи совещательного органа входило содействие реализации полномочий главы государства. После поправок, которые закрепляют статус Госсовета в Конституции, его члены могут принимать участие в разработке параметров проекта бюджета и утверждении критериев эффективности глав регионов, а также указывать на необходимость принять те или иные законы. Госсовет должен обеспечить согласованную работу всех органов публичной власти, участвовать в разработке внешне- и внутриполитических задач, а также в обсуждении проекта бюджета и кадровой политики.