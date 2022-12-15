Кремль анонсировал заседание большого Госсовета

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Знай клиентов и конкурентов: как развивать бизнес и управлять рисками РБК и СберАналитика, 14:00
«Росатом» заявил, что получил основания потребовать деньги от Финляндии Экономика, 13:58
В аэропорту Новосибирска после вынужденной посадки загорелся самолет Общество, 13:53
Эрдоган предложил трехсторонние переговоры с Асадом и Путиным Политика, 13:52
Офисный синдром: как гаджеты разрушают тело и чем это исправить Pro, 13:46
Прогнозы Тима Кука: чего глава Apple ждет в 2023 году Индустрия 4.0, 13:44
Сотни задержанных во Франции после беспорядков. Что происходит на ЧМ Спорт, 13:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 13:37
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор Политика, 13:34
Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов. Список Авто, 13:31
МИД счел недопустимыми обвинения в адрес миротворцев в Карабахе Политика, 13:28
Хай-тек в привычных вещах: пять неожиданных примеров РБК и Росатом, 13:26
Лукашенко заявил об ужасающем положении футбола в Белоруссии Спорт, 13:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:21
Политика ,  
0 

Кремль анонсировал заседание большого Госсовета

Песков: на следующей неделе Владимир Путин соберет заседание большого Госсовета
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

На следующей неделе пройдет заседание большого Государственного совета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будет большой Госсовет на следующей неделе», — сообщил он.

В состав большого Госсовета включены, кроме президента России, премьер-министр, спикеры Госдумы и Совета Федерации, глава администрации президента, губернаторы. Также туда входят полпреды президента в федеральных округах, главы фракций политических партий в Госдуме, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Федерации независимых профсоюзов России.

В начале декабря президент России внес изменения в состав Госсовета — туда вошли губернаторы:

  • Владимирской области — Александр Авдеев;
  • Саратовской — Роман Бусаргин;
  • Ярославской — Михаил Евраев;
  • Томской — Владимир Мазур;
  • Тамбовской — Максим Егоров;
  • Рязанской — Павел Малков;
  • Кировской — Александр Соколов.

Также в состав Госсовета включили главу Марий Эл Юрия Зайцева, главу Белогорска в Амурской области Станислава Мелюкова и мэра Самары Елену Лапушкину.

Также существует президиум Госсовета, куда входят некоторые губернаторы.

Читайте на РБК Pro
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Какие налоговые вопросы надо решить компании до конца 2022 года
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это

Госсовет — это конституционный государственный орган, который должен обеспечивать согласованную работу и взаимодействие органов власти для определения основных направлений внутренней и внешней политики.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Госсовет Кремль заседание
Материалы по теме
Путин изменил состав Госсовета
Политика
Путин исключил девять губернаторов из президиума Госсовета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter