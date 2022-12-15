Кремль анонсировал заседание большого Госсовета
На следующей неделе пройдет заседание большого Государственного совета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Будет большой Госсовет на следующей неделе», — сообщил он.
В состав большого Госсовета включены, кроме президента России, премьер-министр, спикеры Госдумы и Совета Федерации, глава администрации президента, губернаторы. Также туда входят полпреды президента в федеральных округах, главы фракций политических партий в Госдуме, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Федерации независимых профсоюзов России.
В начале декабря президент России внес изменения в состав Госсовета — туда вошли губернаторы:
- Владимирской области — Александр Авдеев;
- Саратовской — Роман Бусаргин;
- Ярославской — Михаил Евраев;
- Томской — Владимир Мазур;
- Тамбовской — Максим Егоров;
- Рязанской — Павел Малков;
- Кировской — Александр Соколов.
Также в состав Госсовета включили главу Марий Эл Юрия Зайцева, главу Белогорска в Амурской области Станислава Мелюкова и мэра Самары Елену Лапушкину.
Также существует президиум Госсовета, куда входят некоторые губернаторы.
Госсовет — это конституционный государственный орган, который должен обеспечивать согласованную работу и взаимодействие органов власти для определения основных направлений внутренней и внешней политики.