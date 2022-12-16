Зампостпреда при ООН Кузьмин обвинил ФРГ, Японию и Италию в кощунстве из-за резолюции

Зампостпреда России при ООН заявил о кощунстве Берлина, Токио и Рима

Геннадий Кузьмин (Фото: Постоянное представительство Российской Федерации при ООН)

Германия, Япония и Италия, в Генассамблее ООН выступившие против российской резолюции о «борьбе с героизацией нацизма», проявили кощунство в отношении жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Дипломат отметил, что против документа, осуждающего нацизм, впервые в истории организации проголосовали государства — бывшие члены «Оси» (гитлеровской коалиции), и назвал итоги голосования в этом году шокирующими.

«Голосуя против, вы думаете вы тем самым осудили СВО России на Украине? Нет. На самом деле вы показали свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах», — сказал Кузьмин, отметив, что резолюция «тематическая, не страновая».

Генеральная Ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» большинством голосов.Ее поддержали 120 стран. Против документа проголосовали 50 стран, среди них — Польша, Германия, Франция, Украина и США.

Российская резолюция, в частности, призывает принять меры, чтобы не допустить «пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений». Авторы документа также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

ГА ООН не в первый раз принимает российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. В прошлом году Россия вносила на ее рассмотрение документ с таким же названием. Тогда резолюцию поддержали 130 государств. Воздержались от голосования 49 стран, в том числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша.