Аксенов назвал лицемерием принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму

Сергей Аксенов (Фото: Пул Кремля / Global Look Press )

Принятие Генасамблеей ООН предложенной Украиной резолюции по Крыму, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека — лицемерное и позорное решение, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«За эту филькину грамоту проголосовали 82 страны. <...> Подобные решения шаг за шагом разрушают остатки авторитета Организации объединенных наций», — написал Аксенов.

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по Крыму, за нее проголосовали 82 страны, воздержались — 80, 14 высказались против. В документе помимо нарушений прав человека осуждается спецоперация России на Украине. Ассамблея также призвала к прекращению «всех нарушений прав человека и международного гуманитарного права в отношении жителей Крыма, произвольных задержаний, арестов и похищений».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин, говоря об украинской резолюции, осудил политику Киева, «основанную на ненависти, по отношению к русскоязычному населению, а также вопиющие нарушения прав человека, включая пытки, убийства и культивирование неонацизма».