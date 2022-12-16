Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 68,45 (+1) Инвестиции, 15 дек, 15:51
Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 64,3 (+0,94) Инвестиции, 15 дек, 15:51
ГА ООН приняла российскую резолюцию о «борьбе с героизацией нацизма» Политика, 00:21
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех РБК и AFI Park Воронцовский, 00:16
Что вывело Роналду на чистую воду. Интересные факты о ЧМ Спорт, 00:15
Росстат из-за сезонности резко пересмотрел траекторию спада экономики Экономика, 00:05
10 лучших мелодрам 2022 года. С дочерью Бодрова, Джей Ло и не только Life, 00:04
Росстат из-за сезонности резко пересмотрел траекторию спада экономики Инвестиции, 00:00
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 15 дек, 23:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Тверской области полк заступил на боевое дежурство с комплексом «Ярс» Общество, 15 дек, 23:43
В Минобороны рассказали о самых частых ранениях участников спецоперации Политика, 15 дек, 23:38
Косово подало заявку на вступление в Евросоюз Политика, 15 дек, 23:33
Сербия направит запрос НАТО на размещение в Косово военных Политика, 15 дек, 23:27
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России Политика, 15 дек, 23:18
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 15 дек, 23:18
Россельхознадзор объяснил дефицит шуб Общество, 15 дек, 23:17
Политика ,  
0 

ГА ООН приняла российскую резолюцию о «борьбе с героизацией нацизма»

Захарова: ГА ООН приняла российскую резолюцию о «борьбе с героизацией нацизма»
Документ поддержали 120 стран, десять государств воздержались. Еще 50 членов организации проголосовали против, среди них - Польша, Германия, Франция, Украина и США
Фото: Wang Yingtonglian / UNPhoto / ТАСС
Фото: Wang Yingtonglian / UNPhoto / ТАСС

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла внесенную Россией резолюцию под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Только что на пленуме ГА ООН приняли нашу резолюцию по борьбе с героизацией нацизма! Результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете», — написала она.

Российская резолюция, в частности, призывает принять меры, чтобы не допустить «пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений». Авторы резолюции также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений. В документе содержится призыв ликвидировать все формы дискриминации всеми возможными средствами.

Согласно результатам голосования, за принятие резолюции проголосовало 120 стран, против — 50, оставшиеся 10 воздержались. Среди тех, кто проголосовал против: США, Германия, Украина, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, Греция, Канада, Грузия, Венгрия и др. Воздержались, в частности: Турция, Южная Корея и Афганистан.

Для принятия резолюции необходима поддержка двух третей участников голосования, голоса воздержавшихся государств не учитываются при подсчете.

Генассамблея ООН не в первый раз принимает российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. В прошлом году Россия вносила на ее рассмотрение документ с таким же названием. Тогда резолюцию поддержали 130 государств. Воздержались от голосования 49 стран, в том числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша.

Читайте на РБК Pro
Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке
Главные ошибки с алкоголем и едой в новогодние праздники
Китай не спасет: можно ли предотвратить дефицит компьютерного «железа»
Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена

В декабре 2020 года резолюцию одобрили 130 стран, 51 государство воздержалось, против выступили Украина и США. За год до этого Киев и Вашингтон также проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
нацизм ООН резолюция Мария Захарова
Материалы по теме
ФРГ впервые не поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
Политика
Зеленский пообещал не дать никому присвоить победу над нацизмом
Политика
Путин назвал бредом утверждения, что Украина освободила Европу от нацизма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter