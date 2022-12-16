Число погибших в аварии с автобусом вахтовиков в Хабаровском крае увеличилось до восьми

Число погибших в ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае выросло до восьми

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В результате аварии автобуса вахтовиков в Хабаровском крае погибли восемь человек. Об этом РБК сообщила главврач Троицкой центральной районной больницы Светлана Кирдяшова.

«Восемь человек всего погибших. Поступило изначально 23: один погиб, трое на амбулаторное лечение, остальные транспортированы медициной катастроф в первую и вторую краевые [больницы]», — рассказала она.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев говорил о семи погибших.

Авария произошла на 178 км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, автобус съехал в кювет и перевернулся. Водитель не справился с управлением. Автобус был служебным, он вез вахтовиков на золото-медное месторождение в селе Малмыж.