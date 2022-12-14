В Воронежской области в столкновении автобуса с военным тягачом пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с МАЗом под Воронежем

Фото: МВД РФ

В Ольховатском районе Воронежской области автобус столкнулся с автомобилем МАЗ, пострадали восемь пассажиров, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла около 05:10 (время совпадает с московским) на 244 км автодороги «Белгород — М-4 «Дон». «По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса «Сетра» не учел метеорологические условия и допустил столкновение со стоящим на проезжей части транспортным средством МАЗ под управлением 40-летнего водителя», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы регионального управления МЧС и правительства области.

Как уточнили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ольховатского района, автобус следовал из Луганска в Белгород и столкнулся с военным тягачом МАЗ 537. Представитель ЕДДС уточнила, что среди пострадавших нет людей с тяжелыми травмами.