Путин сообщил об увеличении пособий для беременных с 1 января 2023 года

Размер пособия для беременных женщин увеличат с 1 января 2023 года, его сумма составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», — сказал он.

Сейчас в России существует несколько основных видов пособий, связанных с беременностью, рождением и воспитанием ребенка. Эти пособия:

ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности;

пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

ежемесячная выплата в связи с рождением ребенка до достижения им трехлетнего возраста;

ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет;

ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 лет.

Размер пособия женщине, вставшей на медицинский учет в ранние сроки беременности, сейчас составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Его может получать женщина, вставшая на учет до 12 недели беременности включительно, если среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. При этом у всех членов семьи в возрасте от 18 лет должен быть подтвержденный ежемесячный доход или уважительная причина его отсутствия. Все они должны иметь строго ограниченный набор имущества.

В сентябре правительство предложило ввести универсальное пособие на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам с 1 января. Власти предложили объединить все перечисленные виды пособий в одно. Путин в конце ноября подписал соответствующий закон.