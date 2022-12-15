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Минобороны заявило о сбитых истребителе МиГ-29 и вертолете Ми-8 ВСУ

Минобороны сообщило о сбитых украинских истребителе МиГ-29 и вертолете Ми-8
Военный вертолет Ми-8 ВСУ
Военный вертолет Ми-8 ВСУ (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Истребительная авиация российских Воздушно-космических сил сбила украинский самолет МиГ-29 в районе села Яблоновка, а в районе села Николаевка — вертолет Ми-8 ВСУ, сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

За сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников в районе четырех населенных пунктов в Донецкой народной республике и двух сел Запорожской области.

По данным российского военного ведомства, всего с начала боевых действий было уничтожено 344 самолета, 184 вертолета, более 2,6 тыс. беспилотников и другая украинская техника.

Тремя днями ранее Минобороны сообщало о двух уничтоженных в воздухе средствами ПВО истребителях МиГ-29 в районах населенных пунктов Родинское и Павловка, а также двух сбитых вертолетах Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка в ДНР.

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