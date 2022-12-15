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В ВТБ связали санкции США с их желанием оказать давление на партнеров

ВТБ: целью новых санкций США является давление на бизнес для получения выгоды
Норникель GMKN ₽14 344 -2,54% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Введенные в отношении связанных с ВТБ компаний санкции США — доказательство желания оказать давление на бизнес с целью получения собственной выгоды, заявили РБК в пресс-службе банка.

«Введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний санкции США — очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды. Это политизированное решение, которое, впрочем, не особо скажется на нашей работе», — уточнили в компании.

Пресс-служба также отметила, что ВТБ живет под санкциями с февраля 2022 года и умеет адаптироваться.

Представитель UC Rusal — второго крупнейшего акционера «Норникеля», возглавляемого попавшим в санкционный список США Владимиром Потаниным, — заявил РБК, что тот заинтересован в сохранении устойчивости компании. Помимо Потанина под новые санкции США попал «Интеррос», который владеет 36,14% «Норникеля».

«Мы считаем, что абсолютным приоритетом текущего менеджмента ГМК должно быть снижение санкционных рисков. «Русал» не под санкциями, поэтому его присутствие в составе акционеров ГМК будет способствовать сохранению устойчивости «Норникеля», — отметил представитель компании.

США ввели санкции против Потанина, а также нескольких структур группы ВТБ (против самого банка ограничения были введены в феврале, почти сразу после начала боевых действий на Украине) 15 декабря. «Норникель» не был включен в санкционные списки.

Помимо Потанина в новый санкционный список США попали его жена и дети. Также ограничения введены против главы РЖД Олега Белозерова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и замглавы Минфина Алексея Сазанова. В санкционный список внесли свыше 20 глав российских регионов: губернаторов Курской области Романа Старовойта, Брянской области Александра Богомаза, Челябинской области Алексея Текслера, Красноярского края Александра Усса, Московской области Андрея Воробьева, главу Калининградской области Антона Алиханова.

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Потанин с июня находится под санкциями Великобритании как контролирующий собственник Росбанка. Тогда бизнесмен говорил, что ограничения не влияют на работу «Норильского никеля».

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