Губернаторы Белгородской и Курской областей сообщили об обстрелах села и хутора

Курский и белгородский губернаторы сообщили об обстрелах хутора и села

Дом после обстрела в селе Безымено (Фото: vvgladkov / Telegram)

Белгородская и Курская области подверглись очередным обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщают губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Роман Старовойт в телеграм-каналах.

«В результате обстрела села Безымено Грайворонского городского округа разрушен один частный жилой дом — снаряд попал в крышу. Жертв и пострадавших нет», — написал глава Белгородской области. Он уточнил, что семью из подвергнувшегося обстрелу дома переселили в безопасное место.

Старовойт написал, что ВСУ обстреляли хутор Кучеров Беловского района. «Предварительно зафиксировано шесть прилетов», — отметил губернатор.

Глава Курской области также уточнил, что пострадавших нет, но в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла и частично разрушены заборы.

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