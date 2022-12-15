Суд в Саратове оставил в силе решение о запрете Tor в России

Саратовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда города о блокировке на территории России браузера Tor. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Заседание проходило в онлайн-формате. Интересы разработчика Tor в суде представляла адвокат проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина. «Прокуратура и Роскомнадзор называют Tor Browser противоправной технологией распространения информации, функционал получения доступа к заблокированным в РФ материалам тоже противоправным, хотя никто приложение даже не рассматривал и не изучал, — заявила она. — Решение основано на подмене понятий «доступ»/«распространение информации», «информация»/«приложение»/«информационные технологии». Юристы проекта будут обжаловать решение в кассационном порядке, сообщается на сайте «Роскомсвободы».

Разработчик браузера Tor — американская некоммерческая организация The Tor Project.



Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете таким образом скрываются.