Суд в Саратове оставил в силе решение о запрете Tor в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:33
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 15:32
Путин спрогнозировал снижение ВВП по итогам года на 2,5% Политика, 15:28
В Подмосковье пообещали завершить подготовку укрытий до конца года Политика, 15:27
Минобороны заявило об ударах по складам ВСУ в Запорожье и Херсоне Политика, 15:24
Эксперты оценили ущерб инфраструктуре Украины от отключений света Политика, 15:23
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию. Трансляция Политика, 15:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как попасть в «золотую» десятку сайтов в поиске «Яндекса» и Google Pro, 15:12
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 15:09
Зидана пригласили в сборную Бразилии. Что происходит на ЧМ Спорт, 15:09
От смартфона до бионического робота: что подарить любителю гаджетов Стиль, 15:09
Суд в Саратове оставил в силе решение о запрете Tor в России Технологии и медиа, 15:05
МИД назвал сроки публикации новой концепции внешней политики России Политика, 15:00
Какие торговые центры и склады горели в 2022 году Недвижимость, 14:58
Технологии и медиа ,  
0 

Суд в Саратове оставил в силе решение о запрете Tor в России

Суд в Саратове отклонил апелляцию на решение о блокировке браузера Tor в России
Фото: Postmodern Studio / Shutterstock
Фото: Postmodern Studio / Shutterstock

Саратовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда города о блокировке на территории России браузера Tor. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Заседание проходило в онлайн-формате. Интересы разработчика Tor в суде представляла адвокат проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина. «Прокуратура и Роскомнадзор называют Tor Browser противоправной технологией распространения информации, функционал получения доступа к заблокированным в РФ материалам тоже противоправным, хотя никто приложение даже не рассматривал и не изучал, — заявила она. — Решение основано на подмене понятий «доступ»/«распространение информации», «информация»/«приложение»/«информационные технологии». Юристы проекта будут обжаловать решение в кассационном порядке, сообщается на сайте «Роскомсвободы».

Разработчик браузера Tor — американская некоммерческая организация The Tor Project.

Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете таким образом скрываются.

Ленинский районный суд Саратова по требованию прокуратуры запретил Tor в России 28 июля. Это была вторая блокировка браузера. Первое решение суд вынес в 2017 году, но в 2022-м постановление было отменено из-за нарушения нормы процессуального права: представители The Tor Project заявили, что спор рассматривался без привлечения самой компании. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Прокуратура требовала запретить Tor из-за возможности получать через него доступ к сайтам с экстремистскими материалами. Роскомнадзор заблокировал сайт браузера в начале декабря прошлого года. В пресс-службе ведомства тогда пояснили, что ресурс попал в реестр запрещенной информации из-за размещения «информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

На момент блокировки Россия была второй в мире страной по числу пользователей Tor, браузер использовали более 300 тыс. россиян ежедневно — это 15% ото всех его пользователей.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
суд браузер блокировка Роскомнадзор анонимайзер
Материалы по теме
Роскомнадзор разблокировал сайт Tor
Политика
Роскомнадзор сообщил, что обновляет список заблокированных в России VPN
Технологии и медиа
Клишас ответил Бутиной на предложение сажать за использование VPN
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter