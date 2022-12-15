Суд в Саратове оставил в силе решение о запрете Tor в России
Саратовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда города о блокировке на территории России браузера Tor. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Заседание проходило в онлайн-формате. Интересы разработчика Tor в суде представляла адвокат проекта «Роскомсвобода» Екатерина Абашина. «Прокуратура и Роскомнадзор называют Tor Browser противоправной технологией распространения информации, функционал получения доступа к заблокированным в РФ материалам тоже противоправным, хотя никто приложение даже не рассматривал и не изучал, — заявила она. — Решение основано на подмене понятий «доступ»/«распространение информации», «информация»/«приложение»/«информационные технологии». Юристы проекта будут обжаловать решение в кассационном порядке, сообщается на сайте «Роскомсвободы».
Разработчик браузера Tor — американская некоммерческая организация The Tor Project.
Принцип работы Tor заключается в том, что запрос пользователя о заходе на сайт сначала в зашифрованном виде передается на входной узел с собственным IP-адресом. Для каждого запроса случайно выбирается маршрут через один из трех узлов, а каждый следующий узел шифрует предыдущий. Все следы пользователей Tor в интернете таким образом скрываются.
Ленинский районный суд Саратова по требованию прокуратуры запретил Tor в России 28 июля. Это была вторая блокировка браузера. Первое решение суд вынес в 2017 году, но в 2022-м постановление было отменено из-за нарушения нормы процессуального права: представители The Tor Project заявили, что спор рассматривался без привлечения самой компании. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Прокуратура требовала запретить Tor из-за возможности получать через него доступ к сайтам с экстремистскими материалами. Роскомнадзор заблокировал сайт браузера в начале декабря прошлого года. В пресс-службе ведомства тогда пояснили, что ресурс попал в реестр запрещенной информации из-за размещения «информации, обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».
На момент блокировки Россия была второй в мире страной по числу пользователей Tor, браузер использовали более 300 тыс. россиян ежедневно — это 15% ото всех его пользователей.