Сейсмологи РАН зафиксировали землетрясение во время пожара на нефтезаводе в Ангарске

В РАН сообщили о землетрясении во время пожара на нефтезаводе в Ангарске

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в момент пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Сейсмостанция Иркутска зарегистрировала «сейсмическое событие» на расстоянии 40 км. По времени это событие (05:54 по местному времени) совпадает с пожаром на территории Ангарской нефтехимической компании (произошел около 06:00 по местному времени), отметили в службе.

«Если для этого события использовать уравнение макросейсмического поля для землетрясений, то теоретическая интенсивность сейсмических колебаний на расстоянии 40 км — два балла, на расстоянии 10 км — 4,5 балла, на более близких расстояниях интенсивность может быть выше», — говорится в сообщении.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске произошел около 06:00 по местному времени (01:00 мск). Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м, заявлял мэр города Сергей Петров. К тушению пожара привлекли более ста человек и 25 единиц техники, в 10:59 по местному времени (05:59 мск) открытое горение было ликвидировано, сообщали в МЧС.

Два человека погибли, еще пять пострадали. В МЧС предполагаемой причиной пожара назвали загазованность систем технологической установки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.