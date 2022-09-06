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В «Сбере» допустили закупку бесконтактных китайских банкоматов

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Сбер» рассматривает возможность закупки бесконтактных банкоматов китайского производства с операционной системой на базе Linux, сказал журналистам первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Да, мы рассматриваем, у нас есть контракт. И больше того, у нас впервые в стране и, насколько мы знаем, впервые в мире будет операционная система, основанная на Linux. Это абсолютно открытый код, абсолютно российское программное обеспечение для банкоматов на Linux, которое абсолютно не зависит ни от кого и будет поставлено на все наши банкоматы», — сказал он.

Китайские банкоматы будут аналогичны бесконтактным устройствам последнего поколения, которые уже есть у «Сбера», заверил Ведяхин и подчеркнул, что «клиент никак не заметит разницы в сервисе, который он получает».

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Фото:China Photos / Getty Images

Linux распространяется на условиях свободного лицензионного договора (пользователь может использовать ее в любых не запрещенных законом целях; имеет доступ к исходному коду для его изучения или переработки, внесения изменений). На базе ее ядра создаются операционные системы для суперкомпьютеров, серверов и другой техники, в том числе софт, включенный в реестр отечественного ПО, который госструктуры должны покупать в приоритетном порядке.

Бесконтактные банкоматы позволяют проводить операции без вставки карты. Они работают на основе технологии NFC (Near Field Communication, технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия). Банкоматы оснащены специальной меткой NFC (небольшой наклейкой на самом устройстве или на черной коробочке у клавиатуры). Чтобы воспользоваться таким банкоматом, пользователю нужны смартфон или карта, поддерживающие технологию. Клиент может приложить к устройству свой телефон или карту, ввести пин-код и начать проводить операцию.

Сейчас российские банки используют банкоматы в основном иностранного производства. Крупнейшими игроками на этом рынке были американские компании Diebold Nixdorf и NCR, но весной 2022 года они прекратили работу в России. Тогда российские банки, в том числе «Сбер», стали искать возможности для диверсификации поставок. Производством отечественных банкоматов решила заняться компания BFS, которая с 2004 года занималась поставкой иностранных машин. Устройства будут работать на процессорах «Эльбрус», говорил РБК генеральный директор и совладелец компании Артем Жилонов. Массовое производство запустят в начале 2023 года.

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