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Бизнес ,  
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Аналитики выяснили, кому чаще покупают корм — кошкам или собакам

Исследование: россияне из крупных городов чаще покупают корм для кошек, чем для собак
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Подавляющее большинство (87%) россиян из крупных городов покупают корм для кошек, только чуть больше десятой части (13%) приобретают еду для собак, следует из анализа затрат пользователей сервиса «Пакет» от X5 Group вместе с цифровой платформой Dialog.X5 Insights.

Данные для анализа были взяты на основе статистики из 16 крупных городов, среди которых: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар. Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа и Челябинск.

Таким образом, россияне в 7,5 раза чаще заказывают еду для кошек, чем для собак. Исследователи отмечают, что доля покупавших корм для двух видов питомцев одновременно была меньше всего. Среди жителей городов, включенных в анализ, наименьшая доля таких покупателей зафиксирована в Красноярске, а наибольшая — в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва, Санкт-Петербург и Воронеж заняли лидирующие позиции в топ-5 по продажам корма как для кошек, так и для собак: на столицу приходится 42% от всех заказов еды для кошек и 51% — для собак, на Петербург — 19% и 22% соответственно. Покупки кормов для питомцев в Воронеже составляют 5% от общего числа заказов еды для кошек и 4% — для собак.

Четвертое и пятое места по продажам корма для кошек делят Казань и Самара (4%). Последняя также входит в пятерку лидеров по продажам еды для собак и делит замыкающие места с Екатеринбургом — на оба города приходится по 3% от общего числа заказов.

Покупатели еды для кошек предпочитают консервы: популярность влажного корма в 3,5 раза выше сухого. Аналитики приводят пример: за 30 ноября 77% чеков составили консервы для кошек, в то время как сухой корм — только 23%. Собачники также чаще покупают влажный корм.

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Согласно данным исследования компании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета», пять лет назад в Москве и Петербурге проживали 2,953 млн домашних кошек и 1,269 млн собак, в других городах-миллионниках — 2,795 млн кошек и 930 тыс. собак. В остальных населенных пунктах проживали около 28 млн домашних кошек и 16,7 млн собак.

Опрос «Яндекс. Маркета» 2019 года показал, что больше половины владельцев тратят на кошку до 2 тыс. руб. в месяц, а на собаку — до 1,5 тыс. руб.

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