Путин: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России растет на 30–35% в неделю

Путин заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ до 35% в неделю

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России растет на 30–35% в неделю, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

В начале совещания президент попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову рассказать об эпидемиологической ситуации в стране. «Поговорим о текущих вопросах, представляющих особый интерес, и начать попросил бы, конечно, Анну Юрьевну Попову с текущей эпидемиологической обстановки. Я вижу, что, к сожалению, у нас ОРВИ и грипп растет, чуть ли не 30–35% в неделю, по-моему», — отметил Путин.

Попова назвала эпидситуацию в России напряженной и объяснила, что она обусловлена двумя причинами — рост заболеваемости COVID-19 (по ее словам, он «на уровне 10–11% каждую неделю») и рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«В самом деле неделя к неделе — [заболеваемость ОРВИ, группы респираторных инфекций и гриппа] плюс 30–35%. Последняя, предпоследняя неделя — как раз именно это увеличение и произошло как среди заболевших, так и среди госпитализированных», — подчеркнула она.

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей, средний показатель по стране превышен в 37 регионах, сообщает Роспотребнадзор. Среди штаммов преобладает свиной грипп A (H1N1), его выявили уже в 82 субъектах. При этом прививочная кампания в России завершена и делать прививку от гриппа уже поздно, говорила ранее Попова.

На фоне всплеска заболеваемости в регионах вводят разного рода ограничения: например, в Санкт-Петербурге ввели масочный режим в больницах и социальных учреждениях; во Владикавказе и Смоленске школы закрыли на карантин.