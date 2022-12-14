Парижский суд отказал российскому миллиардеру в снятии ареста с его виллы

Александр Пономаренко (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Административный суд Парижа отказал российскому миллиардеру Александру Пономаренко (по данным Forbes, состояние — $2,6 млрд) в снятии ареста с виллы на Лазурном Берегу Франции, сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Вилла находится в городе Сен-Жан-Кап-Ферра. Как утверждает Bloomberg, Пономаренко приобрел ее свыше десяти лет назад за €83,5 млн.

Суд оставил без внимания жалобы истца на то, что средства французской фирмы SCI (аббревиатура для обозначения гражданской компании по операциям с недвижимостью) La Chabanne Project, которая управляет имуществом, оказались недоступны из-за заморозки Швейцарией банковского счета компании и что из-за санкций на вилле прекратился ремонт. Суд счел, что фирма все еще имеет доступ к финансам благодаря «матери детей Пономаренко». Ей, по данным агентства, принадлежит 95% La Chabanne Project, но активы женщины, кроме тех, которые относятся к этой фирме, не заморожены, отметил суд.

Ее имя не названо, но Forbes ранее указывал, что ее зовут Наталья Рожкова. В апреле издание сообщало, что Франция заморозила недвижимость 31 миллиардера, попавшего под санкции, на общую сумму $920 млн, среди них упоминался и Пономаренко.

Bloomberg отмечает, что аргументы миллиардера по существу рассмотрит еще другая палата суда.

Пономаренко с 2016 года был председателем совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево». Миллиардер попал под санкции Евросоюза 28 февраля этого года и после этого сообщил, что уйдет с данной должности.