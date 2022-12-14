Парижский суд отказал российскому миллиардеру в снятии ареста с его виллы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 16:03
В Петербурге младшие классы отправят на досрочные каникулы из-за гриппа Общество, 22:27
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 22:25
Франция забила самый быстрый гол за 64 года. Что происходит на ЧМ Спорт, 22:48
В Брянской области после падения обломков ракет остался обесточен поселок Политика, 22:17
Reuters сообщил о продаже российской нефти Индии ниже себестоимости Экономика, 22:05
ФРС США повысила ставку на 50 б.п. до 4,25–4,5% Инвестиции, 22:05
Кадыров сообщил о найденном «крупном схроне оружия» в Запорожской области Политика, 22:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как решить проблему ожирения, курения и грязного воздуха без инвестиций Партнерский проект, 22:00
Франция — Марокко. Онлайн второго полуфинала ЧМ Спорт, 22:00
Большунова и Щербакову признали спортсменами года в России Спорт, 21:57
В Белом доме заявили, что изучают идею создания трибунала по Украине Политика, 21:56
Зачем лазеры и беспилотники нужны для производства металлов РБК и Норникель, 21:48
Трамп заявил, что США нужен супергерой, и обещал сделать важное заявление Политика, 21:46
Задоров заявил об отказе ряда игроков НХЛ приезжать в Россию из-за армии Спорт, 21:43
Война санкций ,  
0 

Парижский суд отказал российскому миллиардеру в снятии ареста с его виллы

Bloomberg: суд отказался снять арест с виллы российского миллиардера во Франции
Александр Пономаренко
Александр Пономаренко (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Административный суд Парижа отказал российскому миллиардеру Александру Пономаренко (по данным Forbes, состояние — $2,6 млрд) в снятии ареста с виллы на Лазурном Берегу Франции, сообщает Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Вилла находится в городе Сен-Жан-Кап-Ферра. Как утверждает Bloomberg, Пономаренко приобрел ее свыше десяти лет назад за €83,5 млн.

Суд оставил без внимания жалобы истца на то, что средства французской фирмы SCI (аббревиатура для обозначения гражданской компании по операциям с недвижимостью) La Chabanne Project, которая управляет имуществом, оказались недоступны из-за заморозки Швейцарией банковского счета компании и что из-за санкций на вилле прекратился ремонт. Суд счел, что фирма все еще имеет доступ к финансам благодаря «матери детей Пономаренко». Ей, по данным агентства, принадлежит 95% La Chabanne Project, но активы женщины, кроме тех, которые относятся к этой фирме, не заморожены, отметил суд.

Ее имя не названо, но Forbes ранее указывал, что ее зовут Наталья Рожкова. В апреле издание сообщало, что Франция заморозила недвижимость 31 миллиардера, попавшего под санкции, на общую сумму $920 млн, среди них упоминался и Пономаренко.

Bloomberg отмечает, что аргументы миллиардера по существу рассмотрит еще другая палата суда.

Пономаренко с 2016 года был председателем совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево». Миллиардер попал под санкции Евросоюза 28 февраля этого года и после этого сообщил, что уйдет с данной должности.

Читайте на РБК Pro
Сделок слияний станет больше. Как побороть страхи сотрудников перед ними
Как инвестору предугадать крах «звездной» компании — Financial Times
Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это
Главные ошибки с алкоголем и едой в новогодние праздники
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Александр Пономаренко Франция вилла миллиардеры
Материалы по теме
Nice-Matin сообщила об аресте вилл российских бизнесменов во Франции
Политика
Bloomberg назвал траты США и Италии на конфискованные яхты
Политика
Reuters узнал о продаже «связанной с Кесаевым» яхты за €30 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter