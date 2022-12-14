Дептранс Москвы: на фиолетовой ветке метро произошел сбой в движении поездов

На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро перекрыли движение поездов между станциями «Октябрьское поле» и «Спартак», сообщается в телеграм-канале дептранса города. Причина сбоя — падение человека на пути.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. По данным «Интерфакса», пассажир упал на рельсы на станции метро «Спартак».

Позднее движение восстановили.

13 декабря сбой в движении поездов произошел на Кольцевой ветке метро против часовой стрелки. Причиной также стало падение человека на пути.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, на станции «Курская» на пути упал подросток. Он погиб.