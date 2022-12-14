Город ,
0
На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов
Дептранс Москвы: на фиолетовой ветке метро произошел сбой в движении поездов
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро перекрыли движение поездов между станциями «Октябрьское поле» и «Спартак», сообщается в телеграм-канале дептранса города. Причина сбоя — падение человека на пути.
В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. По данным «Интерфакса», пассажир упал на рельсы на станции метро «Спартак».
Позднее движение восстановили.
13 декабря сбой в движении поездов произошел на Кольцевой ветке метро против часовой стрелки. Причиной также стало падение человека на пути.
По словам источника ТАСС в экстренных службах, на станции «Курская» на пути упал подросток. Он погиб.
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
2,3% - вот это прибавка!
10,3% - вот это выигрыш!
Вот это ОТКРЫТИЕ