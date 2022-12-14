Песков: у президента до конца года запланирована встреча с главами новых регионов

Песков подтвердил встречу Путина с главами новых регионов в этом году

Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Владимир Путин и Владимир Сальдо (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

У президента России Владимира Путина до конца этого года запланирована встреча с временно исполняющими обязанности глав ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области — Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не уточнил, на какую дату назначена встреча. «Мы своевременно сообщим об этом», — пообещал представитель Кремля.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, писала, что Путин встретится с главами новых регионов 20 декабря. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, который отвечает за связи с ЛНР, сказал, что встреча руководителей с Путиным планируется, но «все зависит от графика президента».

По мнению Водолацкого, врио глав регионов будут обсуждать с президентом открытие представительств федеральных территориальных органов власти. Согласно постановлению правительства, эта работа должна быть завершена к 1 июня следующего года. Кроме того, обсуждение коснется выполнения плана восстановления, который утвердил вице-премьер России Марат Хуснуллин, чтобы в 2023 году все объекты инфраструктуры — водопровод, канализация, газификация — были профинансированы и реализованы.

Четыре региона вошли в состав России после референдумов. 30 сентября Путин, Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо подписали соответствующие договоры.