В Братске ввели режим повышенной готовности из-за аварии на теплосетях

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В Братске Иркутской области введен режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии на теплотрассе, сообщил глава региона Игорь Кобзев. Режим будет действовать до момента устранения аварии.

По словам Кобзева, подачу отопления и горячей воды в дома должны были возобновить после 14:00 по местному времени (9:00 мск).

Прорыв теплосети в районе проспекта Ленина в Братске произошел накануне вечером, авария затронула 83 объекта. В домах, где отключили отопление, проживают почти 15 тыс. человек. К ликвидации ЧП привлекли 25 человек и 12 единиц техники.

Дома не отключены от отопления, тепло подается по обратному трубопроводу, рассказал мэр Братска Сергей Серебреников. По его словам, «сильного понижения температуры в квартирах нет».

Директор филиала ТЭЦ-6 Сергей Коноплев назвал причиной аварии «некачественные строительные работы, которые проводились в 1997 году на данном участке».

По данным Гидрометцентра, в Братске температура воздуха 14 декабря составляет минус 22 градуса.