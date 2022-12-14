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В Братске из-за коммунальной аварии ограничили теплоснабжение

Авария на теплосети затронула 83 многоквартирных дома в городе Братске, в которых проживают почти 15 тыс. человек. Об этом говорится на сайте МЧС по Иркутской области.

«13.12.2022 г. от ЕДДС Братска поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в Братске, под отключение попали 83 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 14 704 человека, из них 4 500 детей», — говорится в сообщении.

При этом отопления в городе не отключены, тепло подается по обратному трубопроводу, рассказал мэр Братска Сергей Серебреников в своем телеграм-канале. «Сильного понижения температуры в квартирах нет. <...> В связи с аварией завтра приостанавливается образовательный процесс в школах № 32, 37, 3, гимназии № 1 и в 8 детских садах», — добавил Серебреников.

Сама авария произошла накануне вечером. Ограничение теплоснабжения затронуло пять микрорайонов. В одном доме из-за попадания пара в подвальное помещение управляющая компания временно отключила электроснабжение.

Как утром рассказал Серебреников, в ликвидации последствий аварии принимают участие 20 человек и восемь единиц техники. МЧС сообщает о 25 человек и 12 единиц техники. Работы планируется завершить утром 14 декабря.

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МЧС Иркутская область Братск электроснабжение
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