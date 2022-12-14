Пробки в Москве впервые с марта достигли 10 баллов

Пробки в Москве образовались на фоне снегопада. В дептрансе ранее посоветовали пользоваться городским транспортом

Фото: Илья Питалев / ТАСС

Пробки в Москве достигли десяти баллов на фоне снегопада, движение ограничено на более чем 260 участках, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

По прогнозам сервиса, в течение ближайших часов ситуация не сильно улучшится: к 11 утра пробки снизятся до девяти баллов, в 12:00–15:00 интенсивность движения сократится до восьми баллов.

Столичный дептранс ранее предупредил о пробках в девять баллов в Москве. В ведомстве отметили, что «гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение». «Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу — он работает штатно», — добавили в дептрансе.

Последний раз пробки в столице достигали десяти баллов в начале марта. Тогда дептранс предупреждал о затрудненном движении в преддверии праздников.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о снегопаде 14 декабря. «Снега будет довольно много, особенно интенсивные осадки ожидаются в ночные часы. Днем же они станут менее интенсивные и к вечеру будут прекращаться», — уточнил синоптик.

сервис «Яндекс.Карты» (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

МЧС опубликовало предупреждение о сильном снеге, гололедице и снежных заносах на дорогах с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря в Москве. «По прогнозам синоптиков Росгидромета <...> количество осадков ожидается 10–12 мм, прирост снежного покрова 13–15 см», — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство рекомендовало водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию между автомобилями, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, добавляет МЧС.

По данным Гидрометцентра, в Москве 14 декабря ожидаются снег, снежные заносы и гололедица, местами сильная. Температура воздуха днем составит от минус трех до минус пяти градусов. В 6:00 утра выпало 4 мм осадков, к 9:00, как ожидается, выпадет 2,8 мм.