В Нью-Йорке загорелся склад полиции с уликами

В результате пожара на складе с уликами в Бруклине пострадало неизвестное количество биологических данных. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Пожар произошел днем 13 декабря на Columbia Street. При тушении пожара пострадали «полдюжины» пожарных и двое гражданских. Всего в тушении пожара участвовали 150 пожарных.

Телеканал ABC со ссылкой на пожарную службу сообщает, что в тушении участвовали 140 человек. Площаль пожара составила около 8000 кв. фут (около 743 кв. м.). Телеканал уточняет, что в результате возгорание пострадали 8 человек.

Утром 13 декабря в Невском районе Санкт-Петербурга загорелся завод «Звезда». Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушат семь единиц техники и 35 человек. Площадь пожара составила 200 кв. м.