Бизнес рассказал, какие проблемы возникли после открытия новых точек

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После открытия новой точки российские владельцы малого и среднего бизнеса чаще всего (17%) сталкиваются с низким трафиком потребителей возле нее. Это показало исследование аналитиков сервиса GEO.Platforma (есть у РБК). Специалисты сервиса провели онлайн-опрос среди 1206 респондентов-владельцев розничного бизнеса по всей России с 16 по 21 ноября 2022 года.

Также, согласно данным исследования, бизнес после открытия новой точки также частно сталкивается со сложностями с логистикой, в том числе доставкой товара до места, а также с поиском сотрудников — об этом заявили по 13% опрошенных. Среди других проблем были также отмечены непредвиденные издержки (12% респондентов) и невостребованность товара (11%).

В целом каждый третий предприниматель (34%) удовлетворительно оценил открытую точку. Еще 7% респондентов недовольны работой предприятия и хотели бы сменить его место его расположения. Именно местонахождение точки является наиболее важным фактором для открытия новой точки для большинства опрошенных (36%).

66% предпринимателей также уверены, что выбор локации для бизнеса должен определяться с помощью технологий, например, программ и сервисов геоаналитики. Четверть респондентов заявили о готовности потратить на них сумму в пределах 50 тысяч рублей, 18% респондентов согласны платить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а 15% — от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

Ранее эксперты СПАРК сообщили, что санкционное давление на Россию и ухудшение экономической ситуации не привели к заморозке создания новых бизнесов. Среднее ежемесячное количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), регистрируемых в марте—сентябре 2022 года, оказалось выше «досанкционных» показателей — на 20% больше, чем в январе—феврале, и на 39% больше, чем средний показатель за весь 2021 год.