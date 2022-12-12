Переориентация на новый рынок: как госзаказ поддерживает малый бизнес

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Малые и средние предприятия (МСП) за девять месяцев 2022 года выступили поставщиками почти в половине (48,5%) закупок госкомпаний, свидетельствуют обнародованные в октябре данные Минэкономразвития России. Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 31%, в 2020-м — менее 20%. «Это подтверждает и конкурентоспособность МСП как исполнителей корпоративного и государственного заказа, и эффективность мероприятий, которые мы реализуем в этой сфере», — прокомментировала рост показателей заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. Рассказываем, как работает мера государственной поддержки МСП в виде приоритетного доступа к госзакупкам и какие новые льготы по аренде получили некоторые категории предпринимателей.

Что такое рынок закупок

Мера поддержки, позволяющая субъектам МСП участвовать в закупках госкомпаний, реализуется по Национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Согласно действующим требованиям, совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. С 2022 года квота для них составляет 25% от общего объема закупок.

«Для малого и среднего бизнеса участие в закупках по 223-ФЗ — это возможность нивелировать потерю рынков сбыта, ставших недоступными для них в том числе из-за введения антироссийских санкций», — говорит генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. Кроме того, участие в закупках означает для малого и среднего бизнеса наличие постоянного источника дохода, поскольку, отмечает он, эта сфера мало подвержена влиянию внешних факторов.

Компании и ИП, имеющие статус субъектов малого и среднего предпринимательства, могут участвовать в госзакупках на особых условиях. Для них проводят тендеры, в которых не могут участвовать представители крупного бизнеса. Сумма обеспечения заявки для малого и среднего бизнеса ниже, а срок оплаты контракта меньше, чем для «обычных» участников закупок. В апреле этого года власти упростили малым и средним предприятиям доступ к госзакупкам. Были установлены единые требования к банковским гарантиям для МСП. Малый и средний бизнес получил возможность предоставить банковские гарантии, выданные любым банком, имеющим на это право в рамках закупок.

По данным Минэкономразвития, за январь—сентябрь 2022 года крупные компании заключили с субъектами МСП контракты на сумму более 3 трлн руб. (рост на 11,3% по сравнению с 2021 годом). В тройке лидеров по наибольшему приросту объемов закупок малый и средний бизнес Сахалинской области (471% по сравнению с показателями 2021 года), Крыма (414%) и Астраханской области (294%).

Больше остальных по сравнению с прошлогодними выросли объемы закупок:

спортивных товаров (в 12 раз),

одежды (более чем в пять раз),

услуг по обеспечению питанием (в пять раз),

инструментов и медицинского оборудования (в 2,5 раза),

медицинских препаратов и материалов (в 2,4 раза).

«В условиях санкций и непростой экономической ситуации возможности для реализации своей продукции у многих предпринимателей заметно сократились, а у кого-то и вовсе схлопнулись. Участие в закупках позволяет малому и среднему бизнесу как минимум компенсировать потерю прежних возможностей на время поиска новых, а как максимум полностью переориентироваться на это направление», — говорит Александр Исаевич.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», к 2024 году закупки крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков должны составить 5 трлн руб.

Как выйти на закупки

Облегчить малому бизнесу выход на рынок госзакупок призваны специальный сервис Цифровой платформы МСП.РФ, созданной и развивающейся благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Речь идет о сервисе «Доступ к закупкам крупных госкомпаний», который предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках. Сервис поделен на несколько разделов. Ключевой из них — «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» — представляет собой бесплатный агрегатор закупок до 500 тыс. руб. На сегодняшний день на одной площадке можно найти заказы малых объемов более чем от 600 крупнейших заказчиков.

Еще несколько разделов сервиса призваны помочь подготовиться к закупкам. Так, «Гид по закупкам» предназначен для юридических лиц, ИП и самозанятых, где они могут получить консультации по подготовке документации, правилам получения электронной цифровой подписи (ЭЦП), заключению договоров и т.д. «Сфера знаний» включает в себя обучающие видеолекции, онлайн-мероприятия для МСП-поставщиков, а также персональную поддержку опытных наставников. Еще в одном разделе можно получить ответы на вопросы по участию в программе «выращивания» предприятий под потребности крупнейших заказчиков. Сервис доступен всем предпринимателям, зарегистрированным на МСП.РФ.

«Сегодня стать поставщиком в рамках закупок по 223-ФЗ по силам даже начинающему предпринимателю. Изучив запросы заказчиков и увидев потребности в производимой им продукции, необходимо подать заявку на участие в торгах. Сделать это можно через сервис «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» на МСП.РФ», — поясняет директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Новые льготы по аренде

В октябре 2022 года власти разработали новую меру поддержки предпринимателей в условиях частичной мобилизации. Постановление правительства предусматривает отсрочку уплаты арендных платежей, а также возможность расторжения без применения штрафных санкций договоров аренды федерального, регионального или муниципального имущества.

Кого коснется мера:

предпринимателей, призванных на службу в рамках частичной мобилизации;

бизнесменов, заключивших контракты о прохождении военной службы;

предпринимателей-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений.

Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Ее могут получить как индивидуальные предприниматели, так и юрлица, где один и тот же человек является учредителем и руководителем компании. Отсрочка распространяется на все виды имущества, арендованного у государства, в том числе на земельные участки. Коммунальные платежи в период такой отсрочки вместо арендатора будет платить арендодатель, следует из постановления.

До этого правительство одобрило план первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях мобилизации. Согласно ему предпринимателям, попавшим под мобилизацию или заключившим контракт на прохождение военной службы, дадут также отсрочку по уплате налогов, страховых взносов, предоставят кредитные каникулы и др. «Определен перечень необходимых дополнительных мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Они должны включаться в автоматическом или полуавтоматическим режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса», — подчеркнул первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий нацпроект «Малое и среднее предпринимательство».