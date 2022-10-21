На Кольцевой линии метро Москвы погиб упавший на рельсы пассажир

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки прерывалось движение поездов из-за человека на путях, сообщил дептранс. Движение восстановлено, однако мужчина. оказавшийся на рельсах, погиб, передают ТАСС и «РИА Новости».

Инцидент произошел на станции Краснопресненская. «Упавший на пути мужчина на Кольцевой линии метро погиб», — сказал собеседник агентства. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Московского метрополитена.

О восстановлении движения по графику дептранс сообщил спустя полчаса, в 18:05 мск.

Накануне стало известно, что пять станций зеленой (Замоскворецкой) ветки метро Москвы планируют закрыть на полгода с 12 ноября для ремонта между станциями «Кантемировская» и «Царицыно». Также закроют станции «Технопарк», «Коломенская» и «Каширская». Источник РБК сообщил, что ориентировочно станции закроют на полгода.