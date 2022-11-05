В Мадриде экоактивисты приклеили себя к картинам Гойи. Видео

В Мадриде экоактивисты из движения Futuro Vegeta приклеили себя руками к рамам картин «Маха обнаженная» и «Маха одетая» Франциско Гойи в Национальном музее Прадо

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