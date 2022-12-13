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МИД увидел минимальный прогресс на переговорах с США в Стамбуле

Рябков: разговор с США по «темам-раздражителям» в Стамбуле был деловым, но прогресса нет
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД РФ)

Консультации представителей России и США в Стамбуле были деловыми, но по ключевым «темам-раздражителям» на встрече удалось добиться лишь минимального прогресса. Об этом заявил журналистам заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы оцениваем их (консультации. — РБК) как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, и, по большому счету, он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет», — сказал дипломат.

Переговоры, о которых идет речь, состоялись в Стамбуле 9 декабря. Встреча проходила на уровне директоров профильных департаментов, уточнял Рябков. Он пояснил, что речь идет о «периодически проводящемся мероприятии для обсуждения «раздражителей» в двусторонних отношениях». Он исключил, что речь идет о возобновлении разговора с США по крупным вопросам, «это такой просто рабочий момент», подчеркивал он.

Обсуждение проблемных вопросов, по словам замглавы ведомства, возобновили после «некоторой паузы».

Посольство США в Москве ограничило обслуживание россиян в мае 2021 года. Дипмиссия решила выдавать только иммиграционные визы и в случаях «жизни и смерти». Дипломаты ссылались на решение правительства России запретить представительству США нанимать на работу иностранных граждан. По этой причине численность персонала консульского отдела упала на 75%, утверждали в дипмиссии. В конце июня того же года Джон Салливан, который тогда был послом США в России, объявил о прекращении выдачи виз для поездок в страну с августа, так как консульский отдел оказался «не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений».

Президент России Владимир Путин 23 апреля 2021 года своим указом ограничил прием на работу в дипломатические представительства недружественных стран, к числу которых Москва отнесла США. Указом глава государства запретил заключать трудовые договоры с «физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации».

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