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МИД счел «пропагандистской акцией» письмо генсека Совета Европы Лаврову

Мария Захарова: письмо генсека СЕ Лаврову о решениях ЕСПЧ было «пропагандистской акцией»
Мария Пейчинович-Бурич
Мария Пейчинович-Бурич (Фото: МИД РФ)

Письмо генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич министру иностранных дел России Сергею Лаврову с призывом выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) было «пропагандистской акцией», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Представитель МИДа обратила внимание, что письмо генсека опубликовали на сайте Совета Европы одновременно с передачей российским официальным представителям. Таким образом, орган встал на путь мегафонной дипломатии и на самом деле у него нет желания вступать в содержательный диалог с Россией, заключила Захарова.

«Прежде чем высказываться по существу этого послания, надо внимательно его изучить. <...> Смысл, видимо, в том, чтобы показать, как Совет Европы якобы радеет о правах человека в России, а наша страна, напротив, «уклоняется» от выполнения своих международных обязательств», — написала Захарова.

По ее словам, при этом СЕ сама «разрушила общее гуманитарно-правовое пространство на континенте», сделав невозможным дальнейшее пребывание России в организации и участие в ее основных конвенциях.

Пейчинович-Бурич направила письмо Лаврову 12 декабря. В нем она призвала российские власти «соблюдать свои обязательства по международному праву», включая решения ЕСПЧ в отношении России. По данным Совета Европы, ожидается информация о выплате компенсации по 1874 делам, а сумма задолженности по состоянию на 8 ноября оставляла более €2 млрд.

После начала военной операции на Украине Россия объявила о выходе из Совета Европы, членом которого была 26 лет. 16 марта ее официально исключили из организации. С 16 сентября Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

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ЕСПЧ пояснял, что продолжит рассматривать жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до 16 сентября. При этом российский президент Владимир Путин 11 июня подписал закон, позволяющий не исполнять решения европейского суда, принятые после 15 марта. В конце ноября он заявил, что права и свободы россиян «незыблемы», текущая ситуация в стране и мире не будет оправданием для таких нарушений.

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МИД Мария Захарова Совет Европы ЕСПЧ

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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