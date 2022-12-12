Генсек СЕ в письме к Лаврову призвала Россию выполнять решения ЕСПЧ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Bank of America спрогнозировал быстрый возврат цены Brent выше $90 Инвестиции, 20:27
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 20:26
Минспорт призвал не спешить с выводами об участии в ОИ из-за позиции США Спорт, 20:25
Брокеры выступили против идеи ЦБ о прямых сделках инвесторов с эмитентам Инвестиции, 20:19
Компания Троценко купила агрохолдинг у «Траста» за 18,7 млрд руб. Бизнес, 20:13
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 20:08
В Госдуме назвали сроки запуска «закрытой» платформы по раскрытию данных Инвестиции, 19:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Первый замглавы Херсонской области пострадал при подрыве его автомобиля Политика, 19:50
Генсек СЕ в письме к Лаврову призвала Россию выполнять решения ЕСПЧ Политика, 19:50
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 19:45
«ВКонтакте» запустила NFT-сервис Крипто, 19:42
Сборная Польши не продлила контракт с тренером. Что происходит на ЧМ Спорт, 19:37
Путин поговорил по телефону с Пашиняном вслед за Алиевым Политика, 19:34
Тренер Аргентины заявил об отсутствии гарантий победы в полуфинале ЧМ Спорт, 19:31
Политика ,  
0 

Генсек СЕ в письме к Лаврову призвала Россию выполнять решения ЕСПЧ

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич в письме Лаврову призвала выполнять решения ЕСПЧ
Мария Пейчинович-Бурич
Мария Пейчинович-Бурич (Фото: Доминик Бутен / РИА Новости)

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), следует из письма, направленного главе российского МИДа Сергею Лаврову.

Как отметила генсек, Россия обязана выполнять постановления ЕСПЧ, принятые до 16 сентября. Российские власти должны выполнить требования заявителей, а также принять общие меры, чтобы нарушения не повторились, указала Пейчинович-Бурич.

Комитет министров СЕ продолжает контролировать исполнение решений ЕСПЧ и собирается ежеквартально, подчеркивается в письме. При этом генсек выразила сожаление в связи с тем, что Россия не участвует в этих встречах и прекратила контакты с Советом Европы по поводу исполнения решений суда.

Пейчинович-Бурич призвала российские власти «соблюдать свои обязательства по международному праву, в том числе обязательство полностью и эффективно выполнять решения, принятые Европейским судом по правам человека в отношении России».

«В настоящее время ожидается информация о выплате справедливой компенсации по 1874 делам. По состоянию на 8 ноября 2022 года сумма задолженности составляла более €2 млрд», — говорится в сообщении СЕ.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Читайте на РБК Pro
Как выглядит настоящая уверенность в себе и как она влияет на карьеру
Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
«Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов

После начала военной операции на Украине Россия объявила о выходе из Совета Европы, 16 марта ее официально исключили из организации. Россия была членом организации 26 лет. С 16 сентября Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

ЕСПЧ разъяснил, что продолжит рассматривать жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до 16 сентября. При этом российский президент Владимир Путин 11 июня подписал закон, позволяющий не исполнять решения европейского суда, принятые после 15 марта.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Персоны
Совет Европы Сергей Лавров ЕСПЧ

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
Общество
Путин назвал незыблемыми права и свободы человека в России
Политика
Зорькин назвал невозможной смертную казнь при нынешней Конституции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter