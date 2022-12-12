Генсек СЕ в письме к Лаврову призвала Россию выполнять решения ЕСПЧ

Мария Пейчинович-Бурич (Фото: Доминик Бутен / РИА Новости)

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала Россию выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), следует из письма, направленного главе российского МИДа Сергею Лаврову.

Как отметила генсек, Россия обязана выполнять постановления ЕСПЧ, принятые до 16 сентября. Российские власти должны выполнить требования заявителей, а также принять общие меры, чтобы нарушения не повторились, указала Пейчинович-Бурич.

Комитет министров СЕ продолжает контролировать исполнение решений ЕСПЧ и собирается ежеквартально, подчеркивается в письме. При этом генсек выразила сожаление в связи с тем, что Россия не участвует в этих встречах и прекратила контакты с Советом Европы по поводу исполнения решений суда.

Пейчинович-Бурич призвала российские власти «соблюдать свои обязательства по международному праву, в том числе обязательство полностью и эффективно выполнять решения, принятые Европейским судом по правам человека в отношении России».

«В настоящее время ожидается информация о выплате справедливой компенсации по 1874 делам. По состоянию на 8 ноября 2022 года сумма задолженности составляла более €2 млрд», — говорится в сообщении СЕ.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

После начала военной операции на Украине Россия объявила о выходе из Совета Европы, 16 марта ее официально исключили из организации. Россия была членом организации 26 лет. С 16 сентября Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

ЕСПЧ разъяснил, что продолжит рассматривать жалобы россиян, направленные против России, если они подавались до 16 сентября. При этом российский президент Владимир Путин 11 июня подписал закон, позволяющий не исполнять решения европейского суда, принятые после 15 марта.