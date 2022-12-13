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МИД Норвегии попросил Twitter не называть его «организацией Нигерии»

МИД Норвегии попросил Twitter исправить маркировку ведомства как «организации Нигерии»
Анникен Хюитфельдт
Анникен Хюитфельдт (Фото: Katinka Vaag Prestøy / NorwayUN / Flickr)

Норвежский МИД попросил Twitter не отмечать его аккаунт, а также аккаунты главы ведомства Анникен Хюитфельдт и премьер-министра страны Йонаса Гара Стере как «правительственные организации Нигерии». Пост об этом опубликовало ведомство в своем аккаунте в сети микроблогов.

«Уважаемая техподдержка Twitter, хотя у нас прекрасные двусторонние отношения, а также близкое соседство по алфавиту с Нигерией, мы были бы признательны, если бы вы нас отмечали как Норвегию», — говорится в заявлении. В настоящий момент маркировку аккаунта уже изменили на Норвегию.

МИД Норвегии попросил Twitter не называть его «организацией Нигерии»

Twitter начал маркировать аккаунты чиновников и государственные СМИ еще в августе 2020 года. В этом ноябре директор по управлению продуктами Twitter Эстер Кроуфорд анонсировала, что в ближайшее время в соцсети появится особая отметка «Официальная», с помощью которой можно будет отличать владельцев верифицированных страниц (правительственных аккаунтов, учетных записей компаний, крупных СМИ, издателей и общественных деятелей) от обладателей платной подписки Twitter Blue. Такое нововведение стало необходимым после того, как нынешний владелец компании Илон Маск заявил, что синюю галочку (которая раньше использовалась для верификации аккаунта) смогут получать не только известные люди, но и владельцы подписки Twitter Blue.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. Он уволил гендиректора Парага Агравала и сам возглавил компанию. Бизнесмен сразу инициировал изменения в работе соцсети, в том числе создание премиум-подписки Twitter Blue, которая помимо галочки предоставит своим владельцам приоритет в отображении реплаев, возможность размещать длинные видео и аудиозаписи, а также уменьшенное в два раза количество демонстрируемой рекламы.

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