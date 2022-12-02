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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Экономика ,  
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«Трансмашхолдинг» подал заявку на производство электропоездов в Индии

«Трансмашхолдинг» подал заявку на производство электропоездов для железных дорог Индии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) в числе других пяти машиностроительных компаний участвует в тендере на производство 200 электропоездов Vande Bharat в Индии и их обслуживание в течение 35 лет. Об этом сообщил портал The Times of India со ссылкой на свои источники.

Среди других участников конкурса названы французская железнодорожная компания Alstom, индийская Medha Servo Drives (вместе со швейцарской Stadler Rail), индийская Titagarh Wagons и немецкая Siemens (вместе с индийской Bharat Heavy Electricals Limited, BEML). ТМХ также принимает участие в консорциуме с индийской компанией, отметило издание, не уточнив название.

Согласно информации The Times of India, заявки будут рассмотрены примерно за 45 дней. В тендере будут два победителя. Предлагающий меньшую цену подрядчик получит право на производство 120 поездов, а второй  с наименьшей стоимостью — на производство 80. Победители должны будут предоставить готовый прототип поезда в течение 24 месяцев.

Стоимость производства оценивается в 260 млрд рупий ($3,2 млрд). Как сообщает Business Insider India, еще 320 млрд рупий ($3,9 млрд) будут выплачены победителю торгов в течение 35 лет за техническое обслуживание этих поездов.

Vande Bharat — индийский электропоезд. Впервые запущен в 2019 году по маршруту Нью-Дели — Варанаси, отмечает Hindustan Times. Поезд развивает максимальную скорость до 160 км/ч.

РБК направил запрос в пресс-службу «Трансмашхолдинга».

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В конце сентября гендиректор ТМХ Кирилл Липа сообщал ТАСС об активизации компании в индийском направлении. «Мы участвуем сейчас в конкурсе вагонов метро, мы участвуем в электропоездах и планируем принять участие в конкурсе на поставку электровозов», — сказал он.

В ноябре гендиректор вновь заявил о намерениях компании расширять присутствие на международных рынках. Он уточнил, что ТМХ планирует развиваться на рынках Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока, Африки.

13 апреля президент компании Андрей Бокарев в числе ряда других российских бизнесменов попал под санкции Великобритании, которые предусматривают заморозку активов и запрет на въезд. После этого он покинул свой пост.

В конце июня холдинг продал свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt. «Мы работали через венгерский Сбербанк, но из-за санкций он прекратил свою операционную деятельность. Открытие же счетов в других венгерских банках в текущих условиях для российской компании — невыполнимая задача», — сказал тогда Липа.

Теги
Компании
Индия «Трансмашхолдинг» поезд высокоскоростные поезда
ТРАНСМАШХОЛДИНГ
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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