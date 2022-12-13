Медведев увидел в идее Зеленского о миссиях ЕС на энергообъектах желание сделать живой щит

Медведев ответил на призыв Зеленского к ЕС о миссиях на энергообъектах

Дмитрий Медведев (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры, задействованные в энергоснабжении страны, чтобы сделать их живым щитом, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита», — написал он. Зампред рекомендовал «безотказным европейцам» не соглашаться на просьбу.

Во время онлайн-выступления на конференции в Париже 13 декабря Зеленский призвал Евросоюз направить на украинские объекты энергетической инфраструктуры специальные миссии для контроля. «Такие миссии ЕС могут стать фактором стабилизации ситуации и должного международного контроля», — сказал он.

Россия наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине с середины октября. Они начались после взрыва на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Украина причастность к произошедшему отрицает.

Украинский премьер Денис Шмыгаль 11 декабря сообщил, что повреждения в результате ударов получили все тепло- и гидроэлектростанции страны, а также около 40% объектов высоковольтной электросети.

В конце ноября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе в Бухаресте, что организация собирается усилить свое присутствие на всех украинских АЭС «чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры». Днем 13 декабря Гросси написал в Twitter, что договорился со Шмыгалем «направить миссии безопасности МАГАТЭ на все атомные электростанции Украины».