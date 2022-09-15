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Встреча Путина с Си Цзиньпинем. Видео
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем. Переговоры проходили во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде
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www.adv.rbc.ru
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