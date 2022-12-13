Российские военные применили РСЗО «Торнадо-Г» по укрепленному району ВСУ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские войска использовали РСЗО «Торнадо-Г» против укрепленного района ВСУ, уничтожив его. Об этом сообщает «РИА Новости».

Военные на марьинском направлении провели разведку и навели ракетную систему на позиции ВСУ. В распоряжении агентства оказались кадры применения РСЗО. «На представленных кадрах — уверенное попадание 122-мм реактивных снарядов по укрепрайону противника», — говорится на видео.

РСЗО «Торнадо-Г» — модернизированная версия системы «Град». В ноябре «Ростех» поставил Минобороны новые «Торнадо-Г». Эти системы предназначены для «поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника в местах сосредоточения», указали в госкорпорации.