Китайского миллиардера Чжан Ли задержали в Лондоне по обвинению США во взятках

В Лондоне задержали китайского миллиардера, обвиняемого в США за взятки

Чжан Ли (Фото: Sovannara / Zuma / Global Look Press )

Полиция Лондона задержала китайского миллиардера Чжан Ли по обвинению во взяточничестве в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы суда.

Чжан Ли 69 лет, он сооснователь одной из крупнейших девелоперских компаний Китая Guangzhou R&F Properties. Forbes оценивает его состояние в $2,2 млрд.

Бизнесмена объявили в розыск в США за предоставление взяток для заключения контрактов. R&F Properties в соцсети WeChat сообщила, что предпринимателя обвинили, в частности, в организации банкета для американского чиновника и оплату его проживания в гостинице. Компания назвала обвинения в адрес совладельца ложными.

Чжан Ли был задержан 30 ноября. Судья отпустил его под залог в размере £15 млн ($18,4 млн) — Bloomberg называет эту сумму рекордной для британских судов. Бизнесмен будет находиться под домашним арестом в Лондоне под наблюдением охраны и камер. Его ждут слушания по вопросу об экстрадиции в США.