США пригрозили пожизненным сроком ливийцу за взрыв самолета над Локерби

США пригрозили пожизненным сроком подозреваемому во взрыве самолета над Локерби в 1988-м

Ливийцу Абу Аджиле Мухаммеду Масуду Хейру аль-Марими, подозреваемому в причастности к взрыву Boeing 747 над шотландским городом Локерби в 1988 году, во время которого погибли 270 человек, в случае доказательства его вины грозит пожизненное заключение, говорится в сообщении Минюста США.

Об аресте Масуда стало известно 11 декабря. Американский Минюст указывал, что его подозревают в изготовлении бомбы, с помощью которой был осуществлен теракт.

Теракт произошел 21 декабря 1988 года. Рейс 103 авиакомпании Pan American, вылетевший из Лондона в Нью-Йорк, через 38 минут после взлета был уничтожен взрывом бомбы, которая находилась в носовом грузовом отсеке. В это время воздушное судно находилось на высоте примерно 10 тыс. км над Локерби. Погибли 270 человек из 21 страны, среди них — 190 американцев и 43 британца, в том числе 11 скончались на земле в Локерби.

Масуду 71 год, США называют его бывшим сотрудником ливийской разведки. В 1991 году обвинения по делу о теракте предъявили еще двум ливийским разведчикам — Абделю Басету Али аль-Меграхи и Ламену Халифу Фхимаху, в итоге виновным в 2001 году признали только аль-Меграхи. В 2009-м его освободили из тюрьмы, три года спустя он умер.

В 2003 году тогдашний лидер Ливии Муаммар Каддафи признал ответственность официальных лиц Ливии за взрыв и выплатил более $2,7 млрд компенсации семьям погибших, но отказался взять личную ответственность. Считалось, что теракт был местью Вашингтону за бомбардировку Ливии в 1986 году.



В 2015-м власти Ливии сообщили, что новыми фигурантами дела о взрыве Boeing над Локерби стали экс-начальник ливийской разведки Абдулла аль-Сенусси и Мохаммед Абу Ежайла.

В Минюсте США уточнили, что уголовный иск против Масуда появился в 2020 году. По версии следствия, Масуд перед терактом встретился в аэропорту с аль-Меграхи и Фхимахом и передал им чемодан со взрывчаткой, в Фхимах поставил чемодан на багажную ленту.