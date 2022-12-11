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Политика ,  
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В США арестовали ливийца по обвинению во взрыве самолета над Шотландией

В США арестовали ливийца по обвинению во взрыве самолета над Шотландией в 1988 году
В результате теракта над шотландским городом Локерби 21 декабря 1988 года погибли более 250 человек. Муаммар Каддафи еще в 2003 году признал ответственность официальных лиц Ливии за взрыв и выплатил компенсации семьям погибших
Обломки самолёта Boeing 747-121 авиакомпании Pan American, декабрь1988 г., Локерби (Шотландия)
Обломки самолёта Boeing 747-121 авиакомпании Pan American, декабрь1988 г., Локерби (Шотландия) (Фото: Piers Cavendish / Impact Photos / Global Look Press)

Ливиец Абу Аджила Мухаммед Масуд Хейр аль-Марими, подозреваемый в причастности к осуществлению теракта в небе над Локерби в 1988 году, взят под стражу в США, сообщили в шотландской прокуратуре.

«Семьи тех, кто погиб в результате теракта над Локерби, получили информацию о том, что подозреваемый по имени Абу Аджила Мухаммед Масуд Хейр аль-Марими находится под стражей в США. Сотрудники шотландской прокуратуры и полиции, сотрудничающие с правительством Великобритании и коллегами из США, продолжат вести расследование с целью призвать к ответственности сообщников [осужденного за организацию теракта над Локерби Абдельбассета Али] аль-Миграхи», — сказано в сообщении.

Как уточнил представитель Минюста США, аль-Марими подозревается в изготовлении бомбы, с помощью которой был осуществлен теракт.

Лайнер компании Pan American, летевший из Лондона в Нью-Йорк, был взорван в небе над шотландским городом Локерби в декабре 1988 года, погибли 243 пассажира (из них 190 американцев) и 16 членов экипажа Boeing 747, следовавшего по маршруту Франкфурт — Нью-Йорк. Кроме того, жертвами катастрофы стали 11 жителей шотландского города.

По версии Британии, теракт организовали спецслужбы бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Считается, что это была месть США за бомбардировку Ливии в 1986 году. В 2003 году Каддафи признал ответственность официальных лиц Ливии за взрыв и выплатил более $2,7 млрд
компенсации семьям погибших, но отказался взять личную ответственность.

Долгое время единственным осужденным по делу проходил ливиец Абдель Бассет аль-Меграхи. Приговор ему был вынесен в 2001 году. В 2009 году его освободили из тюрьмы, после обнаружения рака. Аль-Меграхи скончался в 2012 году.

В 2015 году власти Шотландии установили еще двух подозреваемых в теракте. Ими стали экс-начальник ливийской разведки Абдулла аль-Сенусси и Мохаммед Абу Ежайла.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Шотландия теракт Локерби Ливия
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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