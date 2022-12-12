Зорькин подарил Путину «кирпич» с решениями Конституционного суда

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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин принес президенту России Владимиру Путину сборник постановлений суда. Об этом сообщается на сайте Кремля. Видео встречи публикует «РИА Новости».

«К 12-му числу Конституционный суд изготавливает «кирпич» [сборник постановлений] <...> Но дело в том, что здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику», — сказал председатель Конституционного суда.

Зорькин добавил, что все судьи Конституционного суда передают Путину «самые добрые пожелания как гаранту Конституции». Президент поблагодарил председателя и его коллег.

В ходе разговора с президентом Зорькин также отметил, что общее количество обращений в КС «ежегодно держится где-то в пределах 12–13» тыс.

Встреча Путина и Зорькина приурочена ко Дню Конституции, который празднуется 12 декабря. Нынешняя Конституция была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. В 2020 году в Конституцию были внесены поправки, принятые в ходе общероссийского голосования, которое проходило с 25 июня по 1 июля.