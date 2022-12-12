Зорькин подарил Путину «кирпич» с решениями Конституционного суда

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 09 дек, 15:47
Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла на 1,8 года Общество, 18:58
Google исключил Россию из проекта «Год в поиске» Технологии и медиа, 18:52
Сервис самокатов Whoosh уточнил цену IPO на Мосбирже Инвестиции, 18:49
Польша оказала Украине помощь на $2 млрд Политика, 18:47
В Польше пока не стали продлевать контракт с тренером сборной после ЧМ Спорт, 18:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:43
Новое единое пособие смогут получать родители 10 млн детей Новая экономика, 18:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 18:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:35
Власти Подмосковья создали видеоинструкцию по поддержке бизнеса Новая экономика, 18:31
МИД заявил, что Россия защитит интересы Сербии в отношении Косово Политика, 18:29
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 18:13
Зорькин подарил Путину «кирпич» с решениями Конституционного суда Общество, 18:11
Лепс возместил ущерб петербуржцу после драки Общество, 18:08
Общество ,  
0 

Зорькин подарил Путину «кирпич» с решениями Конституционного суда

Зорькин принес Путину сборник решений Конституционного суда, определяющих судьбу законов

Зорькин подарил Путину «кирпич» с решениями Конституционного суда
Video

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин принес президенту России Владимиру Путину сборник постановлений суда. Об этом сообщается на сайте Кремля. Видео встречи публикует «РИА Новости».

«К 12-му числу Конституционный суд изготавливает «кирпич» [сборник постановлений] <...> Но дело в том, что здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику», — сказал председатель Конституционного суда.

Зорькин добавил, что все судьи Конституционного суда передают Путину «самые добрые пожелания как гаранту Конституции». Президент поблагодарил председателя и его коллег.

В ходе разговора с президентом Зорькин также отметил, что общее количество обращений в КС «ежегодно держится где-то в пределах 12–13» тыс.

Встреча Путина и Зорькина приурочена ко Дню Конституции, который празднуется 12 декабря. Нынешняя Конституция была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. В 2020 году в Конституцию были внесены поправки, принятые в ходе общероссийского голосования, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

Читайте на РБК Pro
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
Какие три рекламные стратегии будут выигрышными в 2023 году
Фото: Shutterstock От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов
Фото: Leon Neal - Pool / Getty Images Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Фото: Shutterstock «Наглость просто сногсшибательна». Как рухнул «европейский PayPal»
Фото: William Thomas Cain / Getty Images Как прогнать «самозванца» и научиться просить у работодателя больше
Фото: Mike Windle / Getty Images Виски — только дома, спорт — ночью: «странные» привычки Марка Андриссена

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Персоны
Владимир Путин Валерий Зорькин Конституционный суд

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль объяснил сообщения об «отказе Моди от встречи с Путиным»
Политика
Песков исключил проведение большой пресс-конференции Путина до конца года
Политика
Президент Чехии заявил, что ошибался по поводу Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter