Тишковец предупредил о «тропическом дожде» в Москве

В понедельник, 12 декабря, в Москве ожидается «тропический дождь», прольется от 23 до 33 мм осадков, что составляет до 40–60% от месячной нормы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь, на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков. По моделям это от 23 до 33 мм интенсивного обложного дождя, что составляет до 40–60% от всей месячной нормы, из-за чего снежный покров сдуется почти в три раза», — сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что 12 декабря будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. Прошлый максимум держался с 1981 года, когда было зафиксировано 23 мм осадков.

Накануне в Москве менее чем за сутки выпало 12 мм осадков, что превысило 20% месячной нормы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро. Месячная норма осадков декабря в столице составляет 56 мм. По прогнозам синоптиков, с 11 по 13 декабря в городе ожидается мокрый снег, дождь и гололед.

Тишковец, в свою очередь, указал, что на базовой метеостанции ВДНХ в Москве в осадкомер попало 12 мм, в центре столицы на метеостанции Балчуг зафиксировано 14 мм осадков, что составило 25% от всей месячной нормы.

В воскресенье, 11 декабря, по прогнозам синоптика, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя, а также гололед. Температура в столице будет около 0 градусов, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2 градусов, ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4–9 м/c.