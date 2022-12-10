Правительство утвердило правила для единовременных выплат контрактникам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим службу по контракту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Его положения распространяется на контракты, заключенные с 21 сентября.

Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащему нужно подать рапорт командиру воинской части. Командир должен организовать подготовку и издание приказа об осуществлении единовременной денежной выплаты военнослужащему в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления рапорта.

Указ о единовременной выплате военнослужащим, заключившим контракт для прохождения военной службы во время военной операции на Украине, президент Владимир Путин подписал в начале ноября. Выплата составляет 195 тыс. руб.

Выплата положена мобилизованным россиянам, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и другим гражданам, в том числе иностранцам, заключившим контракт, за исключением курсантов.