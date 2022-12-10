В московском Гольяново автомобиль сбил несовершеннолетнюю девочку с матерью

В районе Гольяново на востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«На ул. Хабаровской 32-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд двух пешеходов — несовершеннолетнюю девочку и ее маму, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Ребенок 2007 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура Восточного административного округа взяла ситуацию под свой контроль.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено, говорится в сообщении столичного Дептранса.

Схожее ДТП произошло в конце октября. Водитель, проехавший на красный, также сбил мать с ребенком. Они погибли. Инцидент произошел в 21:25 на ул. Богданова. Погибшие — женщина 1980 года рождения и ее сын 2017 года рождения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.