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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Полиция задержала вандалов, «укравших» граффити Бэнкси с дома в Гостомеле

На Украине задержали вандалов, «укравших» граффити Бэнкси с дома в Гостомеле
Об исчезновении граффити Бэнкси со стены дома в Гостомеле стало известно сегодня утром. В полиции сообщили о задержании злоумышленников. На допросе те заявили, что хотели продать граффити, а деньги отправить на нужды ВСУ
Фото: Sergey Zhuk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Sergey Zhuk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Полиция задержала группу злоумышленников, которые срезали со стены здания в Гостомеле Киевской области граффити британского художника Бэнкси, сообщили «Украинской правде» в пресс-службе киевского управления полиции.

«Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Задержанные объяснили, что якобы хотели продать произведение искусства, а деньги передать на нужды ВСУ», — говорится в сообщении полиции.

О «похищении» граффити Бэнкси ранее сообщила «Страна.ua», опубликовав соответствующие фотографии. На одном из фото видна еще не срезанная работа Бэнкси, а на втором — строение без части внешнего слоя. «Судя по фото, изображение было нанесено на утеплитель, и его украли, подрезав пенопласт», — утверждали авторы статьи.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно, художник работает анонимно. Его граффити часто отсылают к социальным и политическим аспектам жизни современного общества. Работы художника продают на аукционах за миллионы долларов. Самой дорогой стала картина «Любовь в мусорном баке», которую продали с молотка за $25,4 млн.

О посещении Бэнкси Украины стало известно в начале ноября. Тогда художник на своей странице в Instagram (компания — владелец соцсети, Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) опубликовал изображение новой работы в поселке Бородянка Киевской области, который находится примерно в 35 км от Киева и 20 км от Бучи. На стене разрушенного девятиэтажного жилого дома появилось черно-белое изображение девочки-гимнастки. Это был первый пост в Instagram Бэнкси с декабря прошлого года.

Позднее он подтвердил авторство семи граффити на Украине, в том числе в Киеве, пригороде Ирпеня и Бородянке. На похищенном в Гостомеле граффити, в частности, была изображена женщина в бигуди и домашнем халате с противогазом на лице.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Киевская область Бэнкси Украина граффити
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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