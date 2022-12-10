Проблема с плотиной на Ниле оставила почти весь Судан без света

Плотина Мероэ, Судан (Фото: Xinhua / Zuma / Global Look Press)

В большинстве районов Судана полностью отключили электричество из-за технической неисправности на плотине Мероэ, передает телеканал Alghad TV.

В Суданской электроэнергетической компании заявили, что работают над устранением сбоя и расследованием его причин.

Плотина Мероэ — гидроэлектростанция, расположенная в русле реки Нил в северном районе Судана на острове Мероэ. Общая протяженность плотины составляет 9,2 км, высота — 67 м. Мероэ является одной из десяти крупнейших гидроэлектростанций Африки, которая производит около 1250 мегаватт электроэнергии.

8 декабря около 125 тыс. домов в Париже остались без света. Французский оператор электросетей RTE объяснил, что авария произошла из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis. По данным RTE, авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа, позже ситуацию с подачей электроэнергии удалось нормализовать.