В Париже около 125 тыс. домов остались без света

Около 125 тыс. домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась. Об этом сообщил французский оператор электросетей RTE на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора).

Авария произошла около 22:15 по местному времени (00:15 мск) на юго-востоке французской столицы. По данным RTE, сбой в подаче электричества произошел из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis.

Как позже написал оператор, авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа, на данный момент ситуация с подачей электроэнергии нормализовалась.

Авария произошла на фоне разговоров о возможных веерных отключениях электричества во Франции. На прошлой неделе RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов. Президент Франции Эмманюэль Макрон позже опроверг эти сообщения, сказав, что отключение электроэнергии «маловероятно».