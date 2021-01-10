В Пакистане произошло масштабное отключение электроэнергии

Отключение электроэнергии произошло на территории всего Пакистана. Об этом сообщает местная газета Dawn со ссылкой на заявление министра энергетики страны Омара Аюба.

По словам министра, в результате отключения без электричества остались порядка 200 млн человек на территории всей страны. Перебои коснулись крупных городов Пакистана: Карачи, Исламабада, Лахора, Мултана и Касура и других городах страны.

Министр энергетики Пакистана заверил, что взял ситуацию под личный контроль. Он призвал жителей проявить спокойствие в сложившейся ситуации. Он также добавил, что власти Пакистана предпринимают попытки частично возобновить подачу энергии через электростанцию в Тарбеле.

По данным издания, причиной сбоя стала техническая неисправность в системе распределения электроэнергии.

В свою очередь, специальный помощник премьер-министра Шахбаз Гилл заявил, что министру энергетики и всему ведомству предстоит выяснить причины аварии, сообщает телеканал SAMAA.