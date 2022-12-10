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Общество ,  
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«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин (Фото: РИА Новости)

С личного дела космонавта Юрия Гагарина по инициативе «Роскосмоса» сняли гриф секретности, следует из материалов журнала «Русский космос».

Личное дело завели в 1955 году, когда Гагарин поступил в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге, после смерти космонавта оно хранилось в архиве Центра подготовки космонавтов.

На обложке личного дела перечислены все воинские звания, которые получил Гагарин, — от лейтенанта до полковника. Также в документе приводятся данные о прохождении им военной службы в советской армии, учебе в училище и Военно-воздушной инженерной академии Жуковского, его должности в Центре подготовки космонавтов, семейном положении, роспись полетов в Саратовском аэроклубе и результаты профессиональной аттестации с 1957 по 1959 год.

Автор материала, ознакомившийся с личным делом, также отмечает, что Гагарина не исключали из авиационного училища после первого курса, и приводит характеристики его командиров.

Согласно материалам личного дела, Гагарин во время учебы на самолете Як-18 в Саратовском аэроклубе имел оценки «отлично»: «Теоретические дисциплины (по самолету и динамике полета) знает отлично. Общая оценка по технике пилотирования — отлично». Всего в Саратовском аэроклубе он совершил 196 полетов общей длительностью 42 минуты 23 секунды.

Военно-воздушную инженерную академию, где Гагарин обучался с 1961 по 1968 год, он также закончил с отличием. «Из 37 предметов и двух госэкзаменов оценка «хорошо» выставлена только по математике и английскому языку. <...> По всем остальным предметам поставлены только «отлично» либо «зачтено». Дипломная работа «Исследования по аэродинамике и динамике полета орбитального самолета на этапе посадки» тоже защищена на «отлично», — говорится в тексте материала.

Кроме того, в материалах дела упоминается, что Гагарин занимался баскетболом, а также имел второй спортивный разряд и первую судейскую категорию.

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В апреле 2021 года Российский государственный архив научно-технической документации опубликовал полетную инструкцию Гагарина по эксплуатации и управлению космическим кораблем «Восток-3А», начиная с предстартовой подготовки и вплоть до возвращения на Землю.

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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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