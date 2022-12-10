Путин допустил заимствование Россией у США тактики обезоруживающего удара

Россия может взять на вооружение «наработки американских партнеров» по тактике обезоруживающего удара, заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке. Трансляцию вел РБК.

«У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара — первое. Второе — они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления», — сказал президент России.

В российской стратегии, по словам Путина, «сформулирован ответно-встречный удар».

В Военной доктрине России в редакции 2014 года сказано, что применение высокоточного оружия допускается «в рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания силового характера». Страна «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения», сказано в документе. Это же допускается в случае агрессии против России с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

«Наша система предупреждения о ракетном нападении (СПРН. — РБК) фиксирует старты ракет в направлении территории России. <...> Потом начинается ответ. <...> После того как СПРН получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. <...> Это все-таки ответ», — подчеркнул президент.

Один из советников американского президента Джо Байдена назвал слова Путина «бряцанием оружием», передает Associated Press, не называя имени собеседника.

Путин не раз говорил, что Россия не будет наносить ядерный удар первой. Превентивный удар, по словам Путина, российской концепцией не предусмотрен. Россия будет применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то наносит по ее территории удар, говорил президент в 2018 году.

После начала российской спецоперации на Украине Путин отметил, что в мире нарастает угроза ядерной войны. Однако Россия не будет применять ядерное оружие первой, так как воспринимает его как средство защиты, стратегия применения такого оружия «настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара», подчеркивал президент.