Путин пообещал не наносить ядерный удар первым

Россия не будет первой наносить удар и не станет инициатором ядерной катастрофы, заверил Путин. Но, по его словам, если Россия подвергнется нападению, агрессоры «сдохнут, даже раскаяться не успеют»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара», — сказал Путин, добавив, что концепция России содержит ответ на встречный удар.

Он пояснил, что Россия будет применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверится в том, что кто-то наносит по ее территории удар. Для этого есть система раннего предупреждения ракетного нападения, уточнил глава государства.

«Когда мы убеждаемся, а это происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар», — сказал Путин. Он уточнил, что Россия не может быть инициатором катастрофы, у нее нет возможности превентивного удара.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что они даже раскаяться не успеют», — сказал Путин.

В действующей Военной доктрине России (п. 27) от 2014 года говорится, что страна «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения». Это также касается агрессии с применением обычного оружия, если «под угрозу поставлено само существование государства».